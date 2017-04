Melkveebedrijven dupe van verzonnen probleem

Melkveehouders hebben een hechte band met hun koeien. Vergelijkbaar met een eigenaar van een hond. De koe doet jaren lang haar best. Met haar trouwe ogen beloont ze de boer voor zijn goede verzorging. Dat de melk weinig oplevert kan de koe niet helpen. Toch is de koe in Nederland inmiddels de gebeten hond. Er zijn er te veel, zegt de EU.

In Nederland worden momenteel wekelijks 9.000 gezonde koeien geslacht. Resultaat is dat letterlijk gehuild wordt op het boerenerf. Koeien waar generaties lang fokkerij achter zit, gaan naar het slachthuis. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Fosfaatplafond

In 2002 werd de afspraak in Brussel gemaakt dat Nederland maximaal 1,7 miljoen koeien mocht houden, het 'fosfaatplafond'. 700.000 minder dan twintig jaar eerder. In 1983 telde Nederland 2,4 miljoen koeien. Na afschaffing van de melkquotering in april 2015 groeide het aantal met ruim 150.000. Nederland ging daarmee door het fosfaatplafond. Brussel ziet er scherp op toe dat de Nederlandse veestapel niet meer fosfaat produceert dan afgesproken, want het ziet daarin een milieurisico. Fosfaat in de vorm van mest op het land kan de waterkwaliteit bezoedelen.

Waarom is deze zorg onterecht? In 2002 werd circa 10 miljoen kg fosfaat middels dierlijke mest geëxporteerd, in 2016 was dit 35 miljoen kg. Deze mest komt niet op Nederlandse bodem en kan de waterkwaliteit niet beïnvloeden. Zij wordt afgezet naar fosfaatarme akkerbouwgebieden in Frankrijk en Duitsland waar de boeren er heel blij mee zijn. De 6 miljoen kg 'te veel' fosfaat die de 150.000 koeien produceren zijn dus een verzonnen probleem.

Derogatie

Waarom? Vooral omdat Nederland nagenoeg geen gunfactor heeft in Brussel als het gaat over landbouw. Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam laat zich nauwelijks in Brussel zien. Hij mist daarmee elke kans op informeel overleg. Hij weigert ook te pleiten voor de Nederlandse boer en zegt in een interview met NRC: 'Ik zit hier niet voor de boeren'. Een kleinere veestapel en knoppen om aan te draaien (een fosfaatrechtenstelsel), daar gaat hij voor. En de vakbonden van de boeren en de melkfabrieken sjouwen achter hem aan met het idee dat daarmee uiteindelijk meer mest per hectare mag worden uitgereden, de zogenaamde derogatie.

Voordat deze derogatie wordt verleend, controleert Brussel eerst de grondwaterbuizen. De waterkwaliteit is voor 95 procent op orde. Dat wordt de valkuil. Brussel blijft Nederland volgen tot het laatste watermonster voldoet aan de EU-norm. Zo niet dan is derogatie verre van zeker.

Afgelopen week waarschuwde het PBL (Plan Bureau voor de Leefomgeving) voor de achterblijvende waterkwaliteit in met name de zuidelijke zandgronden. Ook werden brieven openbaar waaruit duidelijk blijkt dat Brussel Nederland al jaren wijst op zijn zorgen over de waterkwaliteit.

Kopje onder

Op zijn vroegst komt de EU begin 2018 met de beslissing over derogatie. Dan zijn de koeien geslacht, met veel leed op het erf, zowel emotioneel als economisch. Ruim duizend gezinsbedrijven met vaak weidende koeien gaan met subsidie massaal stoppen. De leefbaarheid op het platteland en het landschap staan onder druk. Opvolgers geven het op. Bedrijven met nieuwe diervriendelijke en duurzame stallen blijven achter met een half gevulde stal en gaan kopje onder. De kostprijs van de Nederlandse melkveehouderij gaat omhoog door dure fosfaatrechten. Dit alles ondanks dat men weet dat fosfaatrechten invoeren en koeien slachten geen oplossing is voor de waterkwaliteit.

Wat is de echte oplossing? Meet 1 op 1 de waterkwaliteit op elk melkveebedrijf en verleen derogatie bedrijfsspecifiek, dat wil zeggen aan de individuele boer die het goed doet. Vindingrijkheid met mest of slordig bodemgebruik worden dan onmiddellijk afgestraft en vakmanschap wordt beloond. De 95 procent goedwillende boeren worden niet meer de dupe van de praktijken van hun buurman. 'Innovatief uit de Knel' pleit al twee jaar voor dit systeem en brengt het succesvol in praktijk. Deze methodiek is door de EU goedgekeurd en de Belgische veehouderij haalt er iedere keer de derogatie mee binnen. Gezonde trouwe melkkoeien mogen daar blijven.