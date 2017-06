Met een jetlag-gevoel in de schoolbanken

OPINIEPascal Cuijpers is docent en publicist. Hij is auteur van 'Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken' en schrijver van onderstaand opinieartikel.

Urenlang gebruik van de smartphone, het kijken naar Netflix-series en gamen verstoren het slaapritme. Grote bedrijven zoeken oplossingen waar scholen een voorbeeld aan kunnen nemen.

Iedereen weet dat een goede nachtrust van essentieel belang is voor het functioneren overdag. Uit het onderzoek Jij en je gezondheid, dat de GGD elk jaar uitvoert, kwam naar voren dat een derde van de Amsterdamse vijftien- en zestienjarige scholieren kampt met een slaaptekort en een vijfde van de dertien- en veertienjarigen. Opmerkelijk was dat het vooral gaat om meisjes en dat dit niet slechts een Amsterdams probleem betreft.

Gepieker

Veel kinderen geven aan dat ze meestal pas na middernacht proberen te gaan slapen, wat nog niet zo makkelijk blijkt in de praktijk. Vaak duurt inslapen lang door overmatig gepieker of een druk gevoel in het hoofd. Externe factoren spelen ook een rol. Zoals het urenlange gebruik van de smartphone, waarbij het app-verkeer ook laat in de avond en 's nachts non-stop doorgaat, net als het kijken van series via Netflix.

Deze 'schermarbeid' heeft naast een verslavende werking ook nadelige gevolgen voor de aanmaak van melatonine, een stofje dat helpt bij de regulering van het slaap-waakritme. Daarbij komt dat deze stof in de puberteit en de adolescentie door veranderingen in het lichaam steeds later wordt afgescheiden, waardoor jongeren hun slaapritme verschuiven. Het gevolg is dat ze elke ochtend in meer of mindere mate kampen met een jetlag-gevoel.

Minder concentratie

Naast deze natuurlijke slaapstofjes in het lijf is ook het gepersonaliseerd consumeren een boosdoener. Het gaat wellicht te ver om de huidige technologieën verwijten te maken voor verminderd presteren van leerlingen op school, maar dat ze bijdragen aan minder concentratie, vermoeidheid en een verstoord slaapritme is evident.

Dat we continu en overal met elkaar in contact (kunnen) staan, werkt ook andere zaken in de hand die het welbevinden van jeugdigen kunnen aantasten. Denk aan online schelden, buitensluiten en een verkeerde interpretatie van bepaalde teksten en/of emoticons die verschijnen op het beeldscherm. Dit kan kinderen kwetsbaar en onzeker maken. Tevens is de drang om niets te missen erg aanwezig. Met de term FOMO (Fear Of Missing Out) heeft dit probleem zelfs een officieuze naam. Ook het eindeloos on demand kunnen kijken naar series en films, onuitputtelijk muziek downloaden of 24/7 kunnen gamen speelt mee. Het is een oneerlijke competitie in de vorm van vraag en aanbod, waarbij de jeugdige consument helaas vaak het onderspit delft.

Dutjesruimte

Naast scholen spelen wereldwijd ook grote bedrijven als Google, Uber en Ben & Jerry's en zelfs chemiebedrijf Sabic in Bergen op Zoom in op het zoeken naar balans tussen rust en arbeid. Zogenaamde 'dutjesruimtes' moeten zorgen voor een betere productiviteit. De rustplekken mogen maximaal een halfuur worden gebruikt voor een power-napje, waarna een wekker afgaat en men weer als herboren aan de arbeid mag. Het dutje geeft een productiviteitsboost, meer concentratie, minder stress en meer creativiteit.