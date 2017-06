Nieuw elan in Europa dankzij Trump

Nu de Trumpiaanse chaos de westerse wereld splijt moet burgers worden duidelijk gemaakt dat Europa het enige grote gebied ter wereld is waar welvaart en menselijke waardigheid samengaan, alle gebreken ten spijt.

Even leek de politieke onrust in Europa af te nemen nu populistische of extreemrechtse politici als Wilders, Le Pen, Hofer in Oostenrijk en de AfD in Duitsland geen politieke macht kregen. De Europese economie herstelt zich. Harde ingrepen in Ierland, Spanje en Portugal leidden daar tot herstel. De economische groei is hoger dan in de Verenigde Staten. Economisch Europa kijkt na tien jaar weer naar de toekomst. Maar het politieke toneel is sterk veranderd.

De socialistische partijen, die lang hun stempel op onze samenleving drukten, zijn teruggevallen. Ze hadden geen antwoord op het globale kapitalisme dat de macht overnam: de kloof tussen arm en rijk is breder geworden.

Ook op nieuwe media met razendsnelle, vaak onjuiste informatie en grote politieke schommelingen, hebben de partijen geen antwoord. Er komen nu pro-Europese jeugdigen naar voren die de dolende kiezers aanspreken: Kurz in Oostenrijk en vooral Macron in Frankrijk.

Macrons ministerskeuze maakt de politieke veranderingen duidelijk. Hij kiest geen mensen die partijclans vertegenwoordigen. Voor hem is het niet de vraag of men tot die 2 procent partijleden behoort maar of men capaciteiten heeft. Het is verontrustend dat die keus nu pas komt.

Waartoe het losraken van partijen kan leiden, werd duidelijk met de politieke buitenstaander Trump. Onbeheerste kreten en gebruik van nieuwe media waren genoeg om de helft van de Amerikanen mee te krijgen.

De Europese militaire en sociale problemen zijn gebleven. De wijze waarop de Europese leiders reageerden op de terechte eis van Trump om hun bijdragen aan de defensie te verhogen, was beschamend. Ze verscholen zich achter het handjevol militairen in Afghanistan en Syrië, lieten weten in tien (!) jaar naar die 2 procent voor defensie te gaan. Hun beloofde grotere bijdrage aan de strijd tegen IS is ook een loos gebaar. Voorlopig moeten onze tientallen jaren oude F16's naar huis. En, zei men, Europa steunde de VS immers na 9/11 volgens artikel 5 van het NAVO-handvest (aanval op één is aanval op allen)?

Wie verzint zoiets onbenulligs? Het probleem van een gezamenlijke Europese verdediging wordt dus niet serieus aangepakt. De NAVO dreigt uiteen te vallen nu de Europese staten weigeren in Turkije bijeen te komen.

Maar Trumps optreden leidt tot nieuw leven. Angela Merkel stelde dat Europa op eigen benen moet gaan staan en niet meer op de VS kan rekenen. Een mooie zin voor nieuw elan dat we zo broodnodig hebben.

Maar ook de aanpak van de sociale problemen, zoals de hoge werkloosheid, een bron van het populisme, heeft nieuw elan nodig. De lange vrede en de gestegen welvaart hebben Europa in slaap gesust. We hebben verzuimd onze militaire zelfbescherming op peil te houden, we hebben de sociale gevolgen van de globalisering verwaarloosd en krijgen nu de rekeningen gepresenteerd met het asielprobleem, duizenden doden voor onze kusten en ongecoördineerde verdediging tegen cyberaanvallen en terrorisme.

Daartegenover dient een verenigd en mentaal sterk Europa te staan met leiders die niet voortdurend over hun schouder kijken of er een paar kiezers verloren gaan. Dat een zelfbewuste koers uitzet op militair en sociaal gebied.

De burgers moet worden duidelijk gemaakt dat Europa, nu de Trumpiaanse chaos de westelijke wereld splijt, het enige grote gebied ter wereld is waar welvaart en menselijke waardigheid samengaan, alle gebreken ten spijt.

Macron is misschien een begin, maar verder is van dat besef weinig te merken. Het is de vraag of de huidige leiders uit die 20 procent-clan nog geloofwaardig zijn. De tijd dringt en in deze snel veranderende wereld is een rijk en alleenstaand Europa een welkome prooi.