'Ouwe meuk'-sporthal, toch niet omdat het vmbo is..?

De Eindhovense gemeenteraad praat dinsdag zowaar weer eens over onderwijshuisvesting. Dit keer gaat het over een adequate sportvoorziening voor twee vmbo-scholen in Eindhoven-Zuid.

Je gelooft je ogen niet, een gemeentebestuur dat de voorkeur geeft aan een 'afvalscenario': de oude, vergane-glorie-sporthal in Tivoli opkalefateren in de veronderstelling daarmee voldoende tegemoet te komen aan de lichamelijke opvoeding van pubers. De 'ouwe meuk'-sporthal ligt te ver van de vmbo-scholen vandaan om te kunnen volhouden dat renovatie voor de hand ligt: dagelijks honderden jongelui de straat op sturen en hopen dat ze arriveren bij de gymzaal.

Hoe kan het gemeentebestuur zo selectief met zijn verantwoordelijkheid omgaan? In de stadsdelen Gestel en Woensel zijn prachtige vmbo-accommodaties gerealiseerd. Toevallig - het kan verkeren - direct in de nabijheid van bestaande sportcomplexen. En vanzelfsprekend, dat levert 'win-win' op.

De vmbo-scholen die nu van binnensportvoorzieningen verstoken blijven, liggen in een wijk waar medegebruik niet voor het oprapen ligt. De omgeving daar is dringend toe aan stadsvernieuwing. Je kunt er geen goeie sier maken met de koppeling van voorzieningen die er toevallig al zijn. En dan geeft de gemeente niet thuis: te duur, te ingewikkeld en zo nog een hoop smoezen.

Tot overmaat van ramp is het dossier al drie keer in andere wethoudershanden overgegaan. Ook niet bevorderlijk voor een spoedige afwikkeling. Blijkbaar valt er niet al te veel politieke eer mee te behalen. En zo wordt maar door gemodderd. Van schooljaar naar schooljaar.

De betrokken scholen zijn inmiddels in een nieuwe jas gestopt en staan er pico bello bij. Het Vakcollege Eindhoven en Aloysius De Roosten vormen een riante en toekomstbestendige aanwinst in het onderwijsaanbod. Hun buren (woningbouwcoöperatie) en schoolbestuur bleken eerder 'in' voor elke innovatieve huisvestings- en schoolvriendelijke oplossing. Maar dan wel om de hoek bij de scholen. En dat kan ook! Toch wordt het second best als het aan de wethouder ligt. Toch niet omdat het vmbo is, mag ik hopen.