Pijnlijke onwetendheid; ook witte mensen zouden slavernij moeten herdenken

Het is inmiddels een bekend tafereel in het Amsterdamse Oosterpark op 1 juli: Afro-Nederlanders komen samen voor de herdenking van de slavernij bij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Er wordt een moment van stilte in acht genomen, er vindt een kranslegging plaats. Het handjevol witte Nederlanders dat aanwezig is, bestaat voor het grootste deel uit mensen die daar vanwege hun ambt zijn: ministers, de burgemeester, leden van het koningshuis.

De desinteresse van witte Nederlanders voor hun eigen slavernijverleden is schokkend. De slavernij was de gruwelijkste en meest grootschalige misdaad tegen de menselijkheid in de Nederlandse geschiedenis. Gedurende zo'n drie eeuwen verhandelde Nederland naar schatting 550.000 tot 850.000 mensen richting Brazilië, de Caraïben en Zuid-Amerika. Richting Azië gaat het om meer dan een miljoen mensen die verscheept werden. Niet alleen zij, maar ook hun nakomelingen werden gereduceerd tot bezittingen van anderen. Het einde van deze gruwelijke praktijk dienen we groots te vieren en serieus te herdenken. Wij allemaal, niet alleen de mensen met Afrikaanse voorouders.

Vandaag precies 154 jaar geleden werd de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen afgeschaft. Op papier althans. De tot slaaf gemaakten moesten nog wel tien jaar doorwerken; de Nederlandse regering was bang dat de economie ineen zou zakken als de voormalige slaven massaal de plantages zouden verlaten. Desalniettemin luidde 1 juli 1863 het begin in van het einde voor de Nederlandse slavernijpraktijken in 'De West'. In Nederlands-Indië duurde de slavernij nog voort tot in de twintigste eeuw.

In de meeste Nederlandse media is gênant weinig aandacht voor ons slavernijverleden. Rond 4 en 5 mei worden prachtige documentaires en reportages gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Waar is die journalistieke aandacht in de aanloop naar de herdenking van de afschaffing van de slavernij? Ook bij journalisten ontbreekt het besef dat dit voor Afro-Nederlanders een heel belangrijk onderwerp is.

Het is ook al zo lang geleden, is een veelgehoord weerwoord. Toegegeven, 154 jaar klinkt lang. Maar dat is het niet. De grootmoeder van mijn Surinaamse partner behoorde tot de eerste generatie Afro-Surinamers die als mensen werden geboren; haar voorouders waren voor de wet slechts bezittingen van anderen. Bezittingen die je zoveel mocht mishandelen als je wilde, bezittingen die je zo vaak mocht verkrachten als je wilde. Eeuwenlang werden geliefden bij elkaar weggehaald, kinderen werden verkocht. Dat tekent een volk, ook generaties later nog. Dat kun je niet afdoen met dat het 'zo lang geleden' is.

De meeste witte Nederlanders hebben totaal geen historisch besef als het aankomt op het Nederlandse koloniaal verleden. Regelmatig krijgt mijn partner - en ik weet dat hij niet de enige is - het 'compliment' dat hij al zo goed Nederlands spreekt, terwijl hij nog maar net vanuit Suriname naar Nederland is gekomen. Ja beste mensen, in Suriname spreekt men na eeuwen van Nederlands kolonialisme Nederlands. Of hem wordt juist verbaasd gevraagd: heb jij een verblijfsvergunning nodig? Suriname hoort toch bij Nederland? Nee dus, sinds 1975 is Suriname onafhankelijk.

Kenmerkend voor deze onwetendheid is de respectloosheid waarmee Afro-Nederlanders worden bejegend in de jaarlijks terugkerende Zwarte Pietendiscussie. Sommigen van hen storen zich aan de figuur, omdat die bij hen associaties met de slavernij oproept. Menige witte Nederlander zou een stuk milder reageren op die kritiek als hij meer kennis zou hebben over het slavernijverleden en beter zou beseffen dat die slavernij nog altijd gevolgen heeft voor de verhoudingen in onze maatschappij. En dan zou men ook beseffen waarom het fotoshoppen van het hoofd van een bekende Surinaams-Nederlandse presentatrice op het lichaam van een donkere vrouw die door de Ku Klux Klan aan een boom is opgeknoopt zo enorm kwetsend is voor grote groepen mensen.