Raden niet eensgezind over Cure

Maar in beide artikelen creëert het ED de sfeer dat de gemeenteraden (Eindhoven, Valkenwaard en Geldrop-Mierlo) achter de plannen van Cure staan. De ene keer wordt geschreven: 'Er bestaat weinig twijfel bij de drie betrokken gemeenteraden over de techniek die straks in de enzymenfabriek wordt gehanteerd'. De andere keer zegt het ED: 'Tot op heden is de techniek die Cure wil gaan hanteren boven alle twijfel verheven gebleven in de diverse debatten die de drie gemeenteraden hebben gehad'. Als dit de conclusie is van het ED dat al bijna twee jaar het onderwerp afvalscheiding volgt, dan vraag ik me af waar de redactie al die tijd is geweest om het nieuws te verzamelen. Democratie is gebaseerd op de meeste stemmen gelden. Zo hebben we dat hier geregeld. In Valkenswaard houden H&G en CDA vast aan de nieuwe techniek. Samen de meeste stemmen dus de raad 'stemt in met het voorstel'. Maar wil dat zeggen dat er geen weerstand is?