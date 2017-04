Beste lezerIn de rubriek 'Beste lezer' gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen.

Over weinig dingen is op de redactie meer gediscussieerd dan over het ochtendoverleg. Het Ochtendoverleg, de aftrap van de dag. Wat gaan we doen en hoe? Overzichtelijk, zou je zeggen. Allerminst. Ik weet niet wat voor beeld u bij de redactie heeft, maar aan meningen geen gebrek, zal ik maar zeggen. Niet in het ochtendoverleg en niet over het ochtendoverleg.

Te lang, te kort, te vroeg, te laat, te veel mensen aan tafel, te weinig. Alles hebben we al geprobeerd. Vergaderen met agenda, zonder agenda, binnen, maar ook staand buiten aan een tafel. De hoofdredacteur als voorzitter van de vergadering, of juist de chef van de redactie. Wisselende samenstelling per dag van de week, of juist elke dag een vaste club. Op de vloer, in een aparte ruimte, alles.

Toen ik begon op de redactie, zo'n 22 jaar geleden inmiddels, werd er veel meer vergaderd dan nu. Alle deelredacties begonnen ergens tussen 9.00 en 9.30 uur met overleg. Sport, economie, stad, streek, Helmond, kunst, allemaal deeloverlegjes. Daarna kropen vertegenwoordigers van die redacties bij elkaar met de redactiechefs en hoofdredactie om koers te zetten. Het vervelende van dat tweede overleg was dat iedereen eigenlijk een beetje zat te wachten op de uitkomsten daarvan. Wat gingen we nu wel doen en wat niet?

Blinde vlekken

Het gaat nu heel anders. Er is een groot overleg. Dat begint om 9.15 uur en zou in een ideale wereld tot ongeveer 10.00 uur mogen duren. Vinden sommigen. Anderen denken weer dat een ochtendoverleg nooit te lang kan duren, als het maar ergens over gaat.

Kijk, en daar zit hem de crux. Een creatief proces laat zich niet altijd dirigeren, of binnen gebaande paden duwen. Ook niet in tijd. Het gaat om lucht in het hoofd, een scherpe blik op mens en regio en kijken hoe we tot goede ideeën komen. Dat kan soms snel, maar soms is er wat meer tijd nodig. Werkdruk, het moment in de week, de samenstelling van de groep, alles is bepalend voor hoe snel of langzaam dat gaat.

Wij hadden alles al geprobeerd, qua setting en tijd, omvang en duur. Dachten we. Totdat Gerbert van Loenen bij ons op de koffie kwam. Gerbert werkte jarenlang bij Trouw, onder meer als adjunct-hoofdredacteur, en gaat nu bij alle kranten van De Persgroep op bezoek om te kijken naar wat er volgens hem beter kan aan krant, organisatie en overleg. Dat is zo fijn. Een onafhankelijk, professioneel oog over de redactie, vanuit een ander perspectief. Je ontwikkelt zelf, hoe reflectief ook ingesteld, altijd blinde vlekken.

Pas geleden presenteerde Gerbert zijn bevindingen aan de redactie. Over krant, stukken, eindredactie, maar ook over het ochtendoverleg. Het had somtijds wat weg van een stamtafel, dat overleg, zo stelde Gerbert. Een kennisoorlog, waarbij redacteuren elkaar om de oren sloegen met wat zij allemaal wisten over betreffend onderwerp.

Grappig was dat bijna iedereen het herkende en daarmee erkende. We zijn soms wel erg veel bezig met meninguitwisseling zonder daarbij na te denken hoe we tot een verhaal komen.