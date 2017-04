Valse argumenten voor groei van veehouderij

Wethouders en raads-leden doen niet genoeg voor de bescherming van onze gezondheid en onze woonomgeving.

De Bladelse wethouder van Volksgezondheid, Joan Veldhuizen, is afgetreden omdat zij geen verantwoordelijkheid wilde dragen voor gezondheidsrisico's door uitbreiding van de intensieve veehouderij. Plastisch uitgedrukt: 'Een vrouw met ballen'. Hulde!

Wetenschappelijke bewijzen voor de schadelijke gevolgen voor omwonenden, maar ook voor mensen die op grote afstand wonen van intensieve veehouderij, stapelen zich op. Toch blijven veel politici zich verzetten tegen noodzakelijke maatregelen om onze gezondheid te beschermen.

Na het aftreden van Veldhuizen hebben we in de media Kempische bestuurders en raadsleden gezien die niet eerlijk zijn over hun beleid met betrekking tot volksgezondheid en veehouderij. Hoog tijd om hun valse argumenten te ontkrachten.

1. Gesteld wordt: 'Moderne technieken zorgen voor minder uitstoot, hierdoor kan meer vee gehouden worden terwijl de risico's afnemen'. Het wondermiddel, de luchtwasser, blijkt in de praktijk veel minder voordelen te geven dan op papier. Daarnaast wordt de papieren milieuwinst weer opgevuld met meer vee waardoor de uitstoot in werkelijkheid niet daalt maar juist stijgt. Meer vee geeft ook veel meer risico's op zogenaamde zoönosen, van dier op mens overdraagbare ziekten. De tegenvallende resultaten van luchtwassers zijn onderbouwd terug te lezen in rapporten van de GGD en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

2. Verder wordt gesteld: 'Er is meer onderzoek nodig voordat we kunnen ingrijpen'. Alsof de uitkomsten van de huidige onderzoeken niet alarmerend genoeg zijn. Nieuw onderzoek zal alleen maar meer gezondheidsrisico's aantonen. Des te meer reden om snel in te grijpen dus. Het 'voorzorgprincipe' moet de leidraad zijn en niet de winst van megaboeren.

3. Verder wordt gesteld: 'De landelijke overheid moet maatregelen nemen'. Wij willen dat ook, maar dit argument wordt vooral gebruikt om op gemeentelijk niveau niet te hoeven ingrijpen. Extra wrang wordt het als Kempische CDA-bestuurders dit argument gebruiken. CDA-leider Sybrand Buma geeft juist aan dat problemen rondom de intensieve veehouderij lokaal opgelost moeten worden.

4. Verder wordt gesteld: 'Wij willen duurzame bedrijven niet op slot zetten'. Ook met dit argument strooit men de burger zand in de ogen. Met duurzaam wordt hier niet bedoeld milieuvriendelijk of gezond. Nee, met duurzaam wordt dan bedoeld winstgevend of bedrijven met een opvolger.

In de media geven wethouders aan dat ze geen mogelijkheden hebben om in te grijpen. Dit is kletspraat, gemeenten kunnen maatregelen nemen in bijvoorbeeld het gemeentelijk bestemmingsplan en in de gemeentelijke geurverordening. Wethouders en raadsleden doen onvoldoende om onze gezondheid en woonomgeving te beschermen. En dat ten voordele van slechts 0,5 procent van de inwoners, de megaboeren. Wij stellen vast dat veehouders zwaar oververtegenwoordigd zijn in onze gemeenteraden. Hierdoor stellen sommige partijen het belang van de kleine groep veehouders boven dat van de rest van de bevolking.