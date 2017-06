De Meeuw schaalt weer op in Oirschot

OIRSCHOT - Na topjaar 2016 verkeert De Meeuw in een overgangsfase. De productie in Oirschot van units voor tijdelijke huisvesting liep terug van 25 naar 6 per dag. "Nu gaan we weer opschalen naar 20 per dag. We zijn volop medewerkers aan het werven", zegt topman Ronald Slaats.

De dip was het gevolg van het volledig stilvallen van de markt voor asielzoekerscentra. Dat de weg omhoog kan worden ingezet, komt doordat de vraag op alle fronten aantrekt. "Zowel van scholen, zorginstellingen als bedrijven."

Sinds dit jaar is daar de flexibele woningbouw onder de naam Nezzt als nieuwe activiteit bijgekomen. Volgende maand worden in Almere de eerste woningen opgeleverd. In Amsterdam staan nog een aantal projecten met deze compacte, betaalbare woningen voor kleine huishoudens op stapel.

Omzet

De Meeuw had in 2016 'het beste jaar uit de geschiedenis', stelt financieel bestuurder Vincent de Bok. De omzet steeg van 115 naar 150 miljoen euro. De winst na belasting groeide van 1 naar ruim 7 miljoen euro. Het resultaat werd nog gedrukt door een boekverlies van 2,5 miljoen euro op de verkoop van een bedrijf in Turkije.

Het wegvallen van de omzet van de asielzoekerscentra zal in de tweede jaarhelft niet kunnen worden goedgemaakt. "We zullen over geheel 2017 op een lagere omzet en resultaat uitkomen", verwacht De Bok. De Meeuw vangt de pieken en dalen in de productie op met een gedeeltelijk flexibel personeelsbestand.

In het buitenland heeft De Meeuw vooral een sterke orderportefeuille in Zwitserland. Vanuit dat land zet het weer voorzichtige stappen op de Duitse markt. In België is het management vervangen en wordt geïnvesteerd in de verkoopafdeling.

Zowel in België als in Duitsland betreedt De Meeuw ook de woningmarkt. "Het is een hele omschakeling. De bouweisen zijn in elk land anders", ervaart Slaats. De Meeuw is zich aan het ‘invechten’ in deze sector, zegt hij.