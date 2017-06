De asperges van oud Philips-Topman Boonstra lonken

EINDHOVEN - Was het bewust gelekt om alvast beroering te veroorzaken? Dat is dan met het bericht in The Times dat Third Point een groot aandeel in Philips wil goed gelukt.

Sinds de beroemde vergelijking met een bord spaghetti van topman Cor Boonstra is er veel veranderd bij Philips. In een kritisch betoog vergeleek hij in 1997 de kluwen van activiteiten van het elektronicaconcern met een bord spaghetti en hij zag liever een bord asperges. „Want een asperge van je bord nemen is eenvoudiger dan een sliert spaghetti.”

Boonstra heeft er destijds vast niet bij stilgestaan dat ook voor mensen met geld, bravoure en macht, die asperges kunnen lonken. Daniel Loeb, eigenaar van de activistische investeerder Third Point, lijkt er zijn oog op te hebben laten vallen, meldde de gezaghebbende Britse krant The Times. Als een paar smakelijke asperges van het bord worden genomen, kan de waarde van het geheel wel eens flink oplopen. Genoeg redenen voor Loeb om een paar miljard euro opzij te zetten om zich in te kopen bij Philips.

1. Hoe kwetsbaar is Philips?

Philips is sinds de uitspraak van Boonstra inderdaad een stuk overzichtelijker geworden. Dat maakte het voor zijn opvolgers makkelijk om onderdelen als beeldschermen, consumentenelektronica, de chipdivisie en de lichtdivisie af te stoten. Inmiddels bestaat Philips uit een zestal activiteiten. Maar bloeddrukmeters, ademondersteuners, scheerapparaten en tandenborstels, ze lijken niet goed aan te sluiten op grote MRI scanners en andere apparaten voor in ziekenhuizen. De op de consument gerichte producten zijn dankzij een hoge winst aanlokkelijk om te verkopen. Wat overblijft is mogelijk ook een aantrekkelijke overnamepartij.

2. Wat is Third Point?

Third Point is een investeringsfonds van de 55-jarige miljardair Daniel Loeb. De werkwijze is snel een belang in een bedrijf nemen, daarmee zodanig aan de slag te gaan dat de waarde stijgt, om het dan te verkopen. In 2014 kocht het fonds ruim 3 procent van de aandelen van chemieconcern DSM. Met verbaal geweld werd geëist dat het bedrijf zich zou opsplitsen. DSM verzette zich, maar verkocht uiteindelijk toch een onderdeel.

3. Hoe ver zit Third Point in Philips?

Om te beginnen gaat het om een door The Times verspreid bericht op basis van anonieme bronnen. Maar dat maakt het niet minder aannemelijk. Bij de autoriteit voor financiële markten staat weliswaar nog geen activistische investeerder met meer dan 3 procent van de aandelen geregistreerd. Maar het is mogelijk dat Third Point daar al dicht bij zit.

4. Hoe werken activistische investeerders?

Ze zorgen voor een aandeel in het bedrijf dat groot genoeg is om gehoord te worden. Met luide stem proberen ze dan hun zin door te drijven. Loeb is hierom berucht. Hij houdt er hardhandige methoden op na die hij combineert met persoonlijke aanvallen op de topman. „Het idee is de topman te vernederen, zodat hij uit zichzelf opstapt of ontslagen wordt”, zei hij eens. Elliott Advisors, ook zo’n investeerder, deed onlangs iets soortgelijks met Akzo Nobel. Deze probeerde topman Antony Brugmans tot aftreden te dwingen omdat hij een vijandelijke overname door concurrent PPD tegenhield.

5. Wat kan het doel zijn van Third Point?

Het doel is de waarde op korte termijn te verhogen. Dat kan door het bestuur te dwingen bezuinigingen door te voeren, zodat de winst groeit. Philips is met een beurswaarde van ongeveer 33 miljard euro nu niet zo aantrekkelijk om over te nemen. Maar, zo kan Loeb denken, als delen apart worden verkocht, kan wat overblijft wel aantrekkelijk worden. Als daardoor de koers stijgt is de winst al binnen.