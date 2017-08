Egbert van Acht wordt topman bij Philips Personal Health-divisie

Philips neemt uitgever zwan­ger­schaps-app over

4 juli EINDHOVEN - Koninklijke Philips heeft het Britse bedrijf Health&Parenting overgenomen. Dat is de uitgever van mobiele applicaties die aanstaande en jonge ouders helpt met advies en hulp. De bekendste is de Pregnancy+ app die al 12 miljoen keer is gedownload en daarmee volgens Philips de grootste ter wereld is. Philips wil geen financiële details over de overname geven.