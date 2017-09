Marten Kuilman (1925-2017) steunde Philips in moeilijke tijd

Voormalig topman Jan Timmer herinnert zich het spagaat waarin Marten Kuilman zich bevond. "We moesten besluiten onderdelen van het bedrijf af te breken die Marten zelf mede had opgebouwd. Toch heeft hij zich altijd achter onze vergaande maatregelen geschaard. Het was heel plezierig en nuttig om hem als deskundige vanuit het bedrijf in de raad van commissarissen te hebben."

Daarvóór was Kuilman vanaf 1978 tot zijn pensionering in 1988 lid en vanaf 1982 vice-voorzitter van de raad van bestuur van Philips. Daarin was hij eindverantwoordelijk voor de wereldwijde fabricage van het concern. Volgens Timmer was Kuilman een markant en sociaal vaardig bestuurder. "Marten kon goed met mensen omgaan en dan niet alleen met collega's vanuit zijn vakgebied als ingenieur. Ook onder commerciële mensen en anderen was hij heel populair. Je wist dat zijn inbreng altijd doordacht was en hij was een grote steunpilaar voor het concern."