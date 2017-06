Philips neemt producent van hersensensoren over

Nieuwe lamp Philips helpt Dubai met ener­gie­be­spa­ring

1 juni EINDHOVEN/DUBAI - Het bestuur van Dubai en Philips Lighting zijn deze week gestart met de verkoop van de Dubai-lamp die oktober vorig jaar werd aangekondigd. Volgens de partijen is het de meest energie-efficiënte led-lamp die in de handel is. De lamp is verkrijgbaar in vier varianten met een vermogen van 1, 2 en 3 watt en is te koop in de grote supermarkten van de stad.