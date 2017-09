Philips zet streep door hightech bloedtester; 170 banen weg

Maar volgens een woordvoerder van Philips is het concern tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende commerciële kansen zijn. „Er is onvoldoende zicht op een duurzame businesscase. We werken al van vóór 2010 aan deze technologie en we zouden inmiddels in de zwarte cijfers moeten zitten. Maar we zien dat er opnieuw significante investeringen nodig zijn en die stap wil Philips niet meer zetten.” Hoeveel er inmiddels is geïnvesteerd in Handheld Diagnostics kon de woordvoerder niet zeggen.