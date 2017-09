Topman Philips Personal Health: We zijn één Philipsfamilie

Beter slapen, beter horen, beter bewegen, beter eten. Philips Personal Health heeft een missie: het verbeteren van ons leven.

En dat mag je breed zien, vindt Egbert van Acht, de nieuwe topman van Philips Personal Health. Dat kan met een product dat mensen met slaapapneu helpt aan een betere nachtrust. Maar ook met een apparaat dat talloze soorten koffie zet of een slimme tandenborstel die met een app op je telefoon laat zien of je wel goed poetst. "Een aantal businesses zijn duidelijk, anderen zitten meer in de periferie."

Keuzes

Maar een televisie laat zich toch moeilijk voegen onder de noemer persoonlijke gezondheid? Moeten er geen keuzes gemaakt worden? Van Acht wil er geen uitspraak over doen. Officieel is hij nog niet aan zijn taak begonnen. Dus het is ook vroeg om al vooruit te kijken. Hij houdt op 'voortschrijdend inzicht'en 'learning by doing'. "Ik werk al jaren nauw samen met mijn voorganger Pieter Nota. Continuïteit is het belangrijkste. Ik weet wat onze succesfactoren zijn, we zien ook groei van het marktaandeel. De producten zijn duidelijker en de boodschap wordt ieder jaar scherper", benadrukt Van Acht. "Het gaat steeds beter. En dat zie je terug aan het team. Wat we doen, betekent iets. We dragen bij aan gezondheid en welzijn van mensen. Daar kun je trots op zijn en dat geeft energie."

Maar nu bij Philips de nadruk steeds meer komt te liggen op software en het verzamelen van data, is de IFA, toch een productenbeurs, dan nog het aangewezen podium voor Philips? Van Acht denkt van wel.

Hardware

"Natuurlijk waren we vroeger veel meer hardwaregedreven en gaan we nu steeds meer van product- naar platform-denken", zegt hij. "Maar producten kun je personaliseren. En de beurs ontwikkelt zich mee met de markt. Voor ons blijft de IFA heel belangrijk. Hier spreken we onze dealers en consumenten." En dus staan op de IFA in Berlijn, Philips, het afgesplitste Lighting, Gibson dat tegenwoordig Philips audio-apparatuur uitbrengt en TPVision, de huidige producent van de Philipstelevisies, broederlijk naast elkaar in een grote stand. "We zijn nog steeds één Philipsfamilie", stelt Van Acht. "Maar de kinderen hebben een ander gezicht."