Onderzoek naar overname NXP door Qualcomm vertraagd

Brussel zou 17 oktober klaar zijn, maar heeft de deadline verschoven naar 6 december. De Europese toezichthouder had nog extra informatie nodig over de miljoenentransactie. Qualcomm kwam vorig jaar een overnamesom van 47 miljard dollar overeen met de sinds 2006 zelfstandige chipdivisie van Philips. Dat is een van de grootste overnames van een Nederlands bedrijf ooit.