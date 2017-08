Prinsen Food Group Helmond neemt Duits Berning over

Dat is donderdag bekendgemaakt. De overname moet nog worden goedgekeurd door de Duitse mededingingsautoriteiten.

Prinsen in Helmond legt zich sinds 35 jaar toe op de productie van instant dieetmaaltijden, sportvoeding en voedingsproducten in poedervorm. Het bedrijf produceert onder meer koffiecreamers en cappuccino- en cacaodranken. Prinsen is door eigenaar Bencis Capital Partners in 2016 samengevoegd met Koninklijke Buisman in Zwartsluis, vooral bekend van de koffieversterkers.

Voedingsrepen

Het in 1915 opgerichte Berning is een van de grootste producenten van hoogwaardige (proteïne)voedingsrepen in Europa. De van origine chocoladefabrikant is gevestigd in Georgsmarienhütte in de omgeving van Osnabrück.

De combinatie Prinsen-Berning krijgt een nieuwe groepsdirectie onder leiding van Alexander Collot d'Escury. Hij is voormalig topman van tapijtfabrikant Desso en werkte daarvoor jarenlang bij voedingsmiddelenconcern Nestlé. De nieuwe onderneming zal produceren vanuit de bestaande productievestigingen van Prinsen in Helmond, Buisman in Zwartsluis en Berning in Duitsland.