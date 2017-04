Ad Maas (57) uit Hooge Mierde in RTL-programma over jonge mensen met dementie

HOOGE MIERDE - Ad Maas uit Hooge Mierde staat dinsdag centraal in het RTL-programma 'Voor ik het vergeet', over relatief jonge mensen met dementie.

Het is een zoete inval bij Ad Maas (57) in Hooge Mierde. Hij zit met familie en zijn zorgtrajectbegeleider aan de koffie. De gesprekken die door elkaar heen gevoerd worden, stuwen elkaar op in volume. Het is, kort gezegd, een kippenhok.

Ad zelf komt er nauwelijks aan te pas. Hij lijkt het allemaal niet te kunnen volgen in de drukte en laat alles langs zich af glijden. Dinsdag staat hij centraal in het RTL4-programma Voor ik het vergeet. Angela Groothuizen en haar productieteam hebben gedurende een jaar enkele mensen gevolgd bij wie op relatief jonge leeftijd dementie is geconstateerd.

Maas is blij dat hij anderhalf jaar geleden besloot mee te doen aan het programma. Waarom kan hij zo snel even niet uitleggen. "Om 3 dingen", brengt zijn zorgtrajectbegeleider Jos van Riel hem in herinnering. "Om te laten zien dat het leven niet ophoudt na de diagnose, wat de diagnose dementie inhoudt en om een mooi document voor de familie achter te laten."

De Mierdenaar is vrijgezel en woont alleen. "Hij is afhankelijk van familie en vrienden", zegt Van Riel. De tragiek van de diagnose dementie op zo'n jonge leeftijd is volgens hem dat je midden in het leven staat en dat alles je wordt afgepakt. "Ik ga nog wel biljarten, maar ik bak er niets meer van", zegt Ad.

Hij stond ooit middenin de Mierdse gemeenschap. Was keeper, tonprater. "De grootste bikkels hadden tranen op hun wangen tijdens de opnames bij de voetbalclub", vertelt zwager Theo van de Voort. De familie was goed te spreken over de ruwe versie van de uitzending. "Het is met tact en respect gemaakt. We zijn flinke praters, maar tijdens de vertoning werd er een uur niets gezegd", zegt zus Jo van de Voort.

Volledig scherm Archiefbeeld uit 2016: Ad Maas (tweede van links) wordt gefilmd door RTL4 © Jurriaan Balke/fotmeulenhof

Wat Ad zelf van de voorvertoning vond? Een blanco blik verraadt dat hij het even niet weet. Hij probeert het met een antwoord te camoufleren. Van Riel zet hem op het goede spoor. Ad reageert gelaten. "Als iets niet lukt, ga ik verder met iets anders", beschrijft hij hoe hij zich tegenwoordig door het leven beweegt. "Ik weet wat er komt."

Sinds de eerste opnames, ruim een jaar geleden, heeft Ad meer terrein prijs moeten geven. Hij bezoekt 3 dagen per week de dagbesteding van een zorgboerderij. De huishoudelijke ondersteuning heeft plaatsgemaakt voor thuiszorg en een indicatie voor langdurige zorg is aangevraagd.