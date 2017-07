Acteurs zien nieuwe versie van hitserie Blossom wel zitten

Mayim Bialik en Joey Lawrence zijn in voor een revival van jaren 90-serie Blossom. Dat vertelt Joey in een interview met Us Weekly.

De twee acteurs waren vanaf 1991 vijf seizoenen lang te zien als hoofdpersonage Blossom en haar niet al te snuggere broer Joey. Het gezin bestond verder uit nog een broer, ex-verslaafde Anthony gespeeld door Michael Stoyanov en vader Nick (Ted Wass). Ook Blossoms vriendin Six (Jenna von Oÿ) had een centrale rol. In de serie bestonden grote delen van afleveringen geregeld uit dromen van Blossom, waarin sterren als Mr. T., Alf en Will Smith langskwamen.

,,Ik spreek Mayin nog geregeld en we krijgen allebei heel vaak de vraag of er een reboot komt", vertelt Joey aan het blad. ,,Mayim ziet wel iets in een reünie in een of andere vorm en ik ook, als we een goede manier vinden om dat te doen. Er wordt veel over gesproken en we staan er allebei open voor, dus we zullen zien."