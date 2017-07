Adele schrapt optredens vanwege stemproblemen

Adele zou het besluit op doktersadvies genomen hebben. De zangeres is er ,,kapot'' van dat de optredens in haar geboortestad nu niet doorgaan. ,,Om te zeggen dat mijn hart is gebroken, is een compleet understatement'', schreef ze in een uitgebreid bericht op Twitter. In datzelfde bericht omschreef ze de twee eerdere optredens in het Londense stadion deze week ,,de grootste en beste shows van mijn leven''.



Het is overigens niet de eerste keer dat Adele stemproblemen heeft. In 2011 en 2016 ging de zangeres onder het mes om problemen met haar stembanden te verhelpen. Het is onduidelijk of het nu om dezelfde problemen gaat.