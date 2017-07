Adriaan: opgeblazen ruzies met Bassie achtervolgen ons

Aad van Toor, beter bekend als Adriaan, baalt er soms van dat de media elke 'ruzie' tussen hem en zijn inmiddels 81-jarige broer Bas opblazen. Volgens de voormalige acrobaat achtervolgt het hen nog altijd. ,,Vragen mensen: zeg, hoe is het nou tussen jullie? Maar er is helemaal niks mis tussen Bas en mij.''

,,Door ons beroep zijn onze levens altijd met elkaar verweven geweest. Kranten maakten er nieuws van als we ruzie hadden'', vertelt Adriaan aan het Parool. ,,Ik zou denken: het was pas nieuws geweest als we géén ruzie hadden. We konden vreselijk botsen, maar het kwam ook áltijd weer goed", verzekert Aad. ,,Niets ten nadele van journalisten hoor, maar ze kunnen de boel vreselijk opblazen."

De 74-jarige Aad leeft inmiddels een teruggetrokken leven in Spanje. ,,Het grootste deel van het jaar woon ik in Benalmádena, helemaal aan de zuidkust, in de buurt van Malága. In de jaren zestig kwam ik er voor het eerst. Een Belg was er een huis aan het bouwen en ik dacht: dat wil ik later ook."