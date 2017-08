Ali B gaat langs bij Albert Heijn van fan Judith

Superleuk, was de reactie van Judith toen ze hoorde van het berichtje van Ali B. ,,En ze vindt het helemaal geweldig dat Ali een keer langskomt op haar werk." Moeder Monique vertelt: ,,Ze is fan. Zeker van Yes-R, maar ook van Ali hoor. Ze zit een beetje in de rapfase op dit moment."



Dat is ook de reden waarom ze gisteren nog de naambordjes zat te knutselen. ,,Samen met een collega had ze daar een foto van gemaakt. Als je een dan een dag later op Instagram kijkt en je ziet dat berichtjes opeens 15.000 likes heeft, dat is echt bizar."



Dat dit uitgerekend haar dochter overkomt, verbaast Rabeling niet. ,,We zijn wel wat gewend met Judith. Ze heeft ook een keer met Danny de Munk opgetreden als Ciske de Rat. Ze is wat dat betreft bijzonder bijdehand."