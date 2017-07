All Stars wordt musical

InterviewDe musical De Marathon loopt nog tot minstens het eind van het jaar, maar regisseur Job Gosschalk en componist Thomas Acda presenteren nu al een opvolger. All Stars de Musical gaat in oktober 2018 in première.

Aan zijn All Stars-personage Willem - van het tuincentrum - doet Thomas Acda vandaag in het Friese dorpje Pingjum nauwelijks denken. Dat ligt aan de flinke baard die hij heeft gekweekt voor de rol in zijn aanstaande musicaldebuut (Anatevka).

Wanneer hij afdaalt van de trap in een imposante woonboerderij middenin verlaten groene weilanden, is Thomas Acda Thomas uit Jeuk, de komische serie waarin hij onder zijn eigen naam acteert. Het is iets na half vijf, de draaidag (seizoen vijf) zit erop en hij schiet vlug in een korte broek.

Terwijl medespeler Peter Heerschop de linkshandige Acda verleidt tot een potje tafeltennis, kijkt regisseur Job Gosschalk in het rond. Niet dat hij de boerderij waar Jeuk wordt opgenomen niet kent; het is zijn eigen woning. Hij scant zijn omgeving vooral om te zien of het de filmploeg goed vergaat. Zijn huis is een zoete inval, waar Heerschop vanavond blijft logeren, Acda niet.

,,Terwijl Thomas hier wel kind aan huis is, zeker nu hij als zijn personage uit Jeuk in mijn auto rijdt, in mijn huis woont en in mijn bed slaapt’’, zegt Gosschalk (49), die zich ‘verweven’ noemt met Acda (50). De zanger/acteur/componist is inmiddels ook aangeschoven aan de meterslange withouten tafel, net als de geestelijk vader van All Stars, scenarioschrijver en regisseur Jean van de Velde. Zij het virtueel via een Skypeverbinding; Van de Velde zit 150 kilometer verderop in Utrecht.

Volledig scherm Thomas Acda en Job Gosschalk © Catrinus van der Veen

Stamtafel

Dat hij er bij is wanneer Gosschalk en Acda vertellen over hun musicalplannen, is geen toeval. ,,Net zoals ik bij het maken van de musical De Marathon instemming wilde van Martin van Waardenberg, wilde ik dat bij All Stars van Jean’’, zegt Gosschalk, die al is begonnen met de werving van acteurs. Hij deed met Van de Velde ook de casting voor de originele All Stars.

Verwacht straks in de theaters (de voorstelling gaat na de première in Rotterdam het land rond) niet de originele acteurs uit de films (1997 en 2011) en de serie (1999-2001). Geen Danny de Munk, Daniël Boissevain, Kasper van Kooten, Peter Paul Muller of Thomas Acda. ,,Zij zijn 20 jaar ouder, hebben de leeftijd om de ouders van de voetballende vrienden te spelen’’, zegt Gosschalk. ,,Misschien is dat trouwens wel een idee.’’

Die toevoeging is serieus bedoeld, zoals er deze zomerse middag aan de stamtafel in Pingjum meer spontane ideeën opborrelen. Dat is ook precies hoe Van de Velde, Gosschalk en Acda graag werken. Acda, die de muziek voor de musical gaat schrijven: ,,Ik bedenk opeens dat ik nog ergens een nummer heb liggen dat ik voor de film schreef, maar nooit is gebruikt. Een The Boys are Back in Town-achtig lied. Ik zoek het wel op.’’

Gosschalk maakt voor de musical deels gebruik van het originele script van de eerste All Stars-film. Waar nodig schrijft en kijkt Van de Velde mee. Gosschalk: ,,Sommige verhaallijnen zijn bekend, er komen nieuwe bij en ik zoek in de scripts naar grappen die nooit in de film zijn gekomen omdat ze op beeld niet werkten. In het theater kunnen die wel overkomen, zo worden stukken uit een oud script nieuw.’’

Volledig scherm © PR

Vooral de tv-serie All Stars was rond de eeuwwisseling zeer populair. De groep klungelige voetballers is herkenbaar, de thematiek van alle tijden. ,,Het gaat niet over voetbal’’, zegt Van de Velde, ,,het gaat over slécht voetbal.’’ Gosschalk: ,,Zoals De Marathon over slecht hardlopen gaat. Bij All Stars draait het om vriendschap, verlies, vaders en zonen, alles waar een goed verhaal over moet gaan. Het zijn geen helden, maar het zijn wel ónze helden. Jean, Thomas en ik hebben alle drie grote sympathie voor de underdog.’’

Overhoop