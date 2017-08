'Amsterdam Pride blijft nog heel erg nodig'

Komt er veel voorbereiding bij kijken?

,,Nogal. Art is er voor de feiten, ik vertel wie er zo'n beetje op welke boot zit. Op vrijdag nemen we alle 75 boten uitgebreid door en dan is zaterdag een gekkenhuis. Op NPO 3 komt de hele Canal Parade in een half uurtje voorbij, maar op AT5 doen we vier uur lang live verslag tussen de feestende mensen, met keiharde muziek en een eindredactrice in je oor. Nou, dan heb ik 's avonds wel een bord soep en een voetmassage verdiend hoor. Niet dat je me hoort klagen, ik vind het oprecht een eer te mogen doen. Dit soort klussen zijn de krenten uit de pap."



Ga je weleens de fout in?

,,De boten hebben gelukkig nummers die corresponderen met onze lijst, maar ik bereid nooit grappen of oneliners voor. Ik reageer spontaan op wat ik zie en dan roep je in het heetst van de strijd weleens dingen. Vorig jaar maakte ik bijvoorbeeld opmerkingen over het voorbehoedsmiddel PrEP en de boot van de Belastingdienst die verkeerd vielen. Natuurlijk zit ik daar niet om te kwetsen, maar tijdens zo'n marathon uitzending is 't er uit voor je het weet. Als het écht niet kan, wordt 't er uit geknipt."



Vind je het niet jammer mee te kunnen feesten?

,,Nee. Ik treed met Kerst het liefst twee keer op en toen ik nog in de horeca zat, zorgde ik er altijd voor dat ik dienst had. Laat mij maar werken tijdens het feest, dan weet ik wat er van me wordt verwacht en voel ik me beter op m'n gemak dan wanneer ik met een bitterbal in de hand gezellig moet staan doen."