Angela Schijf duikt theater in met klassieke muziek

De 37-jarige Schijf verheugt zich enorm: ,,Voor mij is live gespeelde klassieke muziek het mooiste wat er is. Er gaan werelden voor je open, je wordt meegevoerd op een reis vol emoties en fantasie. Dat is ook waar ik me nu weer het meest op verheug. Dat ik samen met een groep fantastische musici op het toneel sta, dat de muziek van Vivaldi live gespeeld wordt, dat we jong en oud de vibraties van de instrumenten laten voelen. Dat is zo'n mooie ervaring, die kun je alleen in het theater beleven."



Schijf maakt de voorstelling samen met Joris Nassenstein en Jan Pieter Koch. In 4 Jaargetijden met Angela Schijf nemen de Flikken-actrice en het Vivaldi Consort jong en oud mee door de seizoenen.