Arie Boomsma gaat de liefde achterna in Grenzeloos Verliefd

De 43-jarige Boomsma volgt in dit seizoen verschillende vrouwen en een man die voor de ware liefde alles achter laten en naar het buitenland vertrekken. Zo reist de presentator af naar Mexico, Colombia en Gambia en ziet hij nog meer landen tijdens het avontuur van de verliefde stelletjes.



In de eerste aflevering reist hij onder andere met de 33-jarige Wilma af naar Amerika. Zij leerde haar grote liefde tijdens het online gamen kennen en na een ontmoeting sloeg de vonk direct over. Emigreren naar de VS is voor Wilma ook dubbel: haar moeder is ernstig ziek.



Boomsma is binnenkort ook te zien in het nieuwe NET5-programma Arie en de kleine mensen. Daarin volgt hij mensen met een groeistoornis.