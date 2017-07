Arie lift Eva en Lisa Lois walgt van smerig diner op Bali

Bas & Nic forever

Nicolette van Dam viert deze hele week haar tweejarig huwelijk met vastgoedondernemer Bas Smit en verraste hem op afstand met een mierzoete 'toptaart' in de vorm van een rood hart. Bas zet er maar al te graag zijn tanden in. ,,Volgende week detoxen''.

M'n vrouw is 9600 km van huis en zet toch ff zo'n top taart neer... niet normaal! ❤️❤️❤️ #2yranniversary #volgendeweekdetoxen Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jul 2017 om 6:12 PDT

2 jaar geleden stapte ik met mijn grote liefde en beste vriend @basssmit in het huwelijksbootje. We zijn al bijna 11 jaar samen met onze 2 trotsjes Lola & Kiki maar deze dag maakte het echt compleet ❤️ Lucky I'm in love with my best friend... ❤️💍👰🏼 #2yearsanniversary Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Jul 2017 om 2:28 PDT

Jan de politieman

Jan Kooijman mocht voor het KRO-programma Echt Niet OK! in de huid van een politieman gekropen. ,,Thug cop'', aldus Jan.

Tag de grootste #boef die je kent 😂 Kom ik 'm/'r pakken 😉 #EchtNietOk #thugcop #thuglife #NPO3 @kro.ncrv Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jul 2017 om 6:07 PDT

Vanavond #EchtNietOk #NPO3 (hopelijk om) 20.25 uur (vorige week startte het 20 minuten later, lekker dan, JOE JOE!) Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jul 2017 om 6:09 PDT

Halt #thugcop #EchtNietOK Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jul 2017 om 6:09 PDT

Lisa geen fan van Japan

Singer-songwriter Lisa Lois waarschuwt vanaf Bali voor een zeker Japans restaurant waar ze 'smerig eten' serveren. Lisa en haar liefje kozen in de toeristische stad Seminyak dan maar voor de derde keer voor restaurant Mozzarella, waar traditionele Indonesische gerechten op de kaart staan en ze het volgens Lisa 'wel snappen'.

Net bij een heel smerig Japans restaurant gegeten. Tip: ga nooit naar Ryoshi in Seminyak. Nu maar weer (voor de derde keer achter elkaar) bij 'Mozzarella'. Daar snappen ze het gelukkig wel. #nomnomnom Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jul 2017 om 6:03 PDT

Estelle: Tot het strand en terug

Estelle Cruijff is voor de zoveelste keer in Spaanse sferen en showt vandaag haar gebruinde killerbody vanaf het strand. ,,Love you to the beach and back'', klinkt haar boodschap aan een anonieme lezer.

* Love you To the beach and back* Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jul 2017 om 5:25 PDT

Sammy-Rose is ziek jes

Een zieke in huize Van der Velden! Soapie Marly let vandaag extra goed op dochtertje Sammy-Rose, die geveld is door de griep en zich op de bank heeft genesteld met een dekentje en haar lievelingsknuffeltje.

Ziek😩🤒 Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jul 2017 om 6:04 PDT

Jesse gaat los

In Groenlinks-leider Jesse Klaver blijkt een toetjeskok te schuilen. Met overgebleven filodeeg draaide hij een 'politiek correct' appeltaartje in elkaar die van alle kanten instagramwaardig is. Jesses tip: ,,Van kaneel kun je nooit genoeg gebruiken''.

Wat doe je als je na je avondeten filodeeg over hebt? Precies, je bakt een appeltaartje. #vankaneelkunjenooitgenoeggebruiken #amandelspijs 🤗😍👨‍🍳 Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jul 2017 om 4:52 PDT

Daphne huilt en lacht

Daphne Deckers kijkt met weemoed terug op haar laatste instagramkiekje. De schrijfster moest afscheid nemen van dochterlief Emma, die in Los Angeles zit.

En toen moest ik weer naar huis... ✈ Hier lach ik nog 😟❤ @emmadeckers #losangeles #amsterdam Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jul 2017 om 6:03 PDT

Eva's doel

Sportschooleigenaar Arie Boomsma had een lolletje in de Jinek-studio met zomertalkshowkoningin Eva Jinek. Arie tilde haar pardoes op en dat momentje deelt de blondine met alle liefde, ook al was het niet haar favoriete pose.