Baby op komst voor Heidi en Spencer

Toeval of niet, ook de andere grote sterren uit The Hills, Lauren Conrad en Whitney Port zijn in verwachting. 'Speidi', zoals het beruchte koppel uit de serie ook wel wordt genoemd, maakt de zwangerschap op geheel eigen, grootse wijze bekend: ze zoeken de media op en laten zich fotograferen voor de cover van US Weekly.



Hierin onthult Spencer dat hij erachter kwam dat ze samen een baby verwachten doordat hij wakker werd in hun huis in het Californische Santa Barbara en Heidi met een enorme glimlach naast zijn bed stond. ,,De blik op haar gezicht. Ik kan het niet eens beschrijven. Ze gloeide letterlijk. Ik dacht dat ze zou gaan zeggen dat ze muffins of bananenbrood had gebakken." In plaats daarvan vertelde Heidi hem het heugelijke nieuws en barstten ze samen in huilen uit.



,,Heidi wilde al moeder worden sinds de dag dat ik haar ontmoette", vertelt hij. Het koppel trouwde in 2009. Beiden hopen ze op een jongetje om naar eigen zeggen zo de naam 'Pratt' door te kunnen geven aan de volgende generaties.