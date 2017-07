Bas Kosters opent Amsterdam Fashion Week met kleurrijke show

De nieuwe collectie van Kosters heet My Paper Crown. Tijdens de show was er ook aandacht voor de tijgercampagne van het Wereld Natuur Fonds. Model Kim Feenstra en acteur Tygo Gernandt showden een speciaal ontworpen tijgershirt.



De oplage van symbolisch 3900 shirts, net zo veel als het aantal tijgers in het wild, is te koop via de website van het WNF. Kosters: ,,In het dagelijks leven kom je de tijger overal tegen; als print op een telefoonhoesje, een badjas of als foto aan de muur. Het is bizar om je te realiseren dat er in het wild nog maar 3900 tijgers zijn. Een eeuw geleden waren het er nog 100.000! Om die boodschap over te brengen heb ik 3900 limited edition shirts ontworpen. Er zijn er echt maar 3900 en weg is weg."



Kim Feenstra zegt: ,,Tijgers zijn altijd mijn favoriete dieren geweest. Toen ik elf was heb ik een spreekbeurt over tijgers gehouden. Het is toch schrikbarend dat 97 procent van de tijgers is verdwenen. Ik kan wel huilen en wil mezelf met huid en haar inzetten voor deze prachtige dieren!"



Tygo Gernandt is ook een enorme tijgerliefhebber. ,,'Ik ben zelf geboren in het Chinese Jaar van de Tijger en ik vind tijgers echt de mooiste dieren die er zijn'', aldus Tygo. ,,Iedereen moet weten dat we het tij nog kunnen keren."