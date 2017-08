Beetje BN'er heeft zijn eigen kinderboek

Volledig scherm Vlinder Kamerling met haar eerst geschreven boek © Hollandse Hoogte Toen zijn zoontje Lux twee jaar was, kwam zanger/musicalster Jim Bakkum op het idee om een kinderboek te schrijven. Veel van de boeken die hij voorlas, vond hij te makkelijk of juist te moeilijk. Inmiddels zijn we tweeënhalf jaar verder en ziet zijn voorleesboek Dadoe, dat hij schreef met singer-songwriter Kirsten Michel, op 2 september het levenslicht. Uitvoerig getest door Lux en zijn zusje Posy. ,,Ze zijn heel enthousiast’’, zegt Jim trots. ,,We hebben nu twaalf verhaaltjes over Dadoe en zijn vriendinnetje Didi, met twaalf liedjes erbij. Niet met van die plastic arrangementen, het moet ook leuk zijn voor de ouders om naar te luisteren.’’



Hij is niet de enige BN’er met een eigen kinderboek. Alleen al in de afgelopen twee jaar noteerden Filemon Wesselink, Jochem Myjer, Martine Bijl, Freek de Jonge, Isa Hoes, Katja Schuurman en Albert Verlinde het schrijven van een jeugdboek op hun cv. Volgende maand debuteert naast Jim ook Flikken Rotterdam-actrice Maryam Hassouni als kinderboekenauteur.

In elkaar flansen

Een bekende naam lijkt haast een garantie dat een boek ook daadwerkelijk in de winkel komt te liggen – of het nu goed is of niet. Binnen het gilde van kinderboekenauteurs wordt er dan ook wel eens scheef naar hun ‘collega’s’ gekeken. Maar het is lang niet altijd zo dat een bekende Nederlander op een druilerige zondagmiddag een boekje in elkaar flanst dat een week later in de schappen ligt.

,,Ik begrijp het vooroordeel wel. Als ik niet was wie ik ben, dan was ik inderdaad nooit zo makkelijk binnengekomen’’, weet Jim. ,,Maar dit is een van de langdurigste projecten die ik heb gedaan. Met uitgeverij Leopold zijn we twee jaar bezig geweest het boekje en de liedjes te perfectioneren. In het begin waren onze verhaaltjes te lang, we hebben flink zitten schaven. Ook aan de illustraties is minutieus gesleuteld. Ik zie het ook niet als zomaar een boek: ik wil dit echt uitbouwen. Dadoe leent zich, denk ik, ook voor een theatervoorstelling.’’

Een hit zou het zomaar kunnen worden. Zo staat cabaretier Jochem Myjer, die zijn manuscript overigens anoniem naar een uitgeverij stuurde, al maanden onafgebroken in de bestsellerlijst met De Gorgels. Het boek werd vorig jaar bovendien bekroond door de Nederlandse Kinderjury. Het bekendste succesverhaal is Woezel en Pip, ooit bedacht door GTST-actrice Guusje Nederhorst. Jim lacht: ,,Dáár durf ik het niet mee te vergelijken, maar als dat gebeurt hoor je me niet klagen.’’