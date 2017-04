Bekijk hier broeierig voorproefje van musical Full Monty

Internationale ophef over fat shaming-spel 'dik of zwanger?'

12 april Ook over de grens is verontwaardiging ontstaan over het KRO-NCRV-programma Neem je zwemspullen mee. Daarin moesten de teams van komieken Klaas van der Eerden en Pepijn Gunneweg onder meer raden of een vrouw zwanger is of niet.