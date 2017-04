Bella Hadid onder vuur na 'graatmagere' bikinifoto

'Spider-man' Tobey Maguire maakt regiedebuut

4 april Hollywoodacteur Tobey Maguire (41) gaat regisseren. Het is de bedoeling dat Tobey, vooral bekend van de titelrol in de film Spider-Man, zijn regiedebuut maakt met de verfilming van de thriller Blood on Snow van de Noorse bestsellerauteur Jo Nesbø , meldt Deadline.