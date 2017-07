Ben Affleck stapt op bij Netflixproject

Danny de Munk keert nooit meer terug als Ciske de Rat

18 juli Danny de Munk is geen man die hoog van de toren blaast. Maar na 35 jaar, een film en twee musicalversies durft de 47-jarige zanger te erkennen wat een impact zijn Ciske de Rat heeft gehad. ,,Het is uniek dat een fictief personage zo breed en zo lang omarmd wordt", stelt hij. ,,Er zaten de afgelopen tournee vier generaties in de zaal: opa en oma's, ouders, kinderen en kleinkinderen. Dat is echt niet vanzelfsprekend."