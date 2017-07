Bezeten van omstreden kunstenaar Auguste Rodin

De Franse acteur Vincent Lindon (57) zal nooit een hipster worden. Voor zijn vertolking als de eigenzinnige beeldhouwer Auguste Rodin liet hij maandenlang zijn baard staan. ,,Ik haatte dat struikgewas onder mijn kin", zegt hij tijdens het Filmfestival van Cannes, waar de film Rodin in mei zijn wereldpremiere beleefde. ,,Het voelde vies aan. Etensresten bleven erin hangen. En elke dag moest ik die baard wassen."

Zodra de opnamen van de biografische speelfilm Rodin achter de rug waren, wilde Lindon zijn gezicht van alle haren ontdoen. ,,Maar ik wachtte eerst totdat wij de wrapparty (afscheidsfeestje) met de filmploeg gevierd hadden. Als ik daar zonder baard was verschenen, voelde dat toch als verraad aan ten opzichte van de regisseur. Alsof ik blij was dat ik de rol van Rodin van me af kon schudden. Het tegendeel is namelijk het geval."

Lindon heeft zich namelijk met hart en ziel op zijn vertolking gestort. De acteur, die drie jaar geleden in Cannes tot beste acteur werd uitgeroepen dankzij zijn rol als principiële werkeloze in Le Loi du Marche, is minstens zo bevlogen en bezeten van zijn vak als Rodin dat was.

,,Daarom wilde ik hem zo levensecht mogelijk spelen. Dus geen nepbaard. Bovendien heb ik een half jaar lang elke dag vijf uur gebeeldhouwd. Ik wilde deze kunst zo goed mogelijk beheersen. Het is een heel sensuele bezigheid. De lichamelijkheid van dit beroep is niet te negeren. Je moet strelen, modelleren en worstelen met de materie. Bij mij werkte het verslavend."

Omstreden

Auguste Rodin (1840-1917) was een Franse kunstenaar die in zijn tijd behoorlijk omstreden was. Deels door zijn gedoemde verhouding met zijn collega Camille Claudel, maar ook door zijn werk waarmee hij alle conventies doorbrak. Zijn bekendste standbeeld is De Denker, maar de film van regisseur Jacques Doillon focust vooral op de schepping van het imposante beeld van de schrijver Honore Balzac. Rodin gebruikte onder anderen een hoogzwangere vrouw als model om de buikombang van de auteur zo goed mogelijk te treffen. Zijn schepping, waar hij ongeveer tien jaar aan werkte, kreeg veel kritiek te verduren. ,,Auguste Rodin was een gecompliceerd mens. Aan de ene kant was hij verlegen. Verbaal kon hij zich niet goed uitdrukken. Maar als hij in zijn atelier tekeer ging was hij niet te stoppen. Je ziet mij in beeld ook echt beeldhouwen. We wilden zijn arbeid zo authentiek mogelijk tonen. Geen montagetrucs met een echte beeldhouwer. De bezieling van Rodin was voor mij fascinerend. Hij trok zich niets van de kritiek van zogenaamde kunstkenners aan. Hij effende zijn eigen pad. Dat beeld van Balzac is daar het ultieme voorbeeld van."

Transformatie

Zelf is Lindon ook een man die zich niet aan de heersende mores houdt. Een gesprek met hem is een aparte ervaring. Hij heeft een zenuwtic waardoor hij voortdurend met de ogen knippert. Lastig voor een acteur, maar zodra Lindon voor de camera staat verdwijnt het geknipper. ,,Dan word ik een ander mens. Ik kan alles dan van me af zetten. Dat lukt me tot nu toe elke keer. Maar Rodin was voor mij de meest speciale ervaring. Het was voor mij een ideale transformatie. Ik werd Auguste Rodin. Zijn karakter kroop in mij."

Erectie

Of hij ooit nog een dergelijke filmervaring gaat meemaken durft hij niet te voorspellen. ,,Ik maak geen films die mij niet interesseren. Dan zit ik liever een paar jaar zonder werk. Ik vergelijk mijn vak vaak met seks. Als je geen erectie krijgt dan heeft het geen zin om het toch te proberen. Zo kijk ik ook tegen mijn rollen aan."

Rodin draait volgende week in de Nederlandse bioscopen.