BN'ers gaan hand in hand na homogeweld

Coen Swijnenberg en Sander Lantinga arriveerden vandaag hand in hand bij de studio van Radio 538 voor aanvang van de Coen & Sander Show. Domien Verschuuren van 3FM ging met zijn collega Michiel Veenstra hand in hand op de foto. ,,Omdat het belachelijk is dat mannen/vrouwen aan worden gevallen omdat ze op straat laten zien gek op elkaar te zijn. Hand in hand met iemand van je eigen geslacht. Doe je mee?'', schrijft Domien bij de foto op Instagram.



NPO Radio 2 deelde vanmiddag op Twitter een foto van Stefan Stasse en Ruud de Wild hand in hand. ,,Ook wij doen mee Barbara Barend'! Alle mannen hand in hand'', staat erbij. Met haar oproep reageert Barbara Barend op het geweldsincident tegen twee homoseksuele mannen die gisteren in Arnhem werden aangevallen met een betonschaar omdat ze hand in hand liepen.