BN'ers roepen heel Nederland op doodzieke Arie Ribbens kaart te sturen

Een Bossie Rooie Rozen-volkszanger Alex Wielders (45) is met een kaartenactie begonnen waarmee hij zijn ongeneeslijk zieke college Arie Ribbens wil laten weten dat Nederland hem nog niet vergeten is. De gezondheid van feestzanger Ribbens (80) holt achteruit. Ribbens heeft longkanker en is volgens zijn vrouw uitbehandeld.

In een emotioneel Facebook-filmpje roept Wielders iedereen die Ribbens wil steunen op hem een aardig ansichtkaartje te sturen. Zijn initiatief wordt gesteund door een groot aantal andere Nederlandse artiesten zoals André Hazes, Tim Douwsma, Tino Martin, Henk Dissel, Peter Beense, John de Bever, Danny Froger, Pascal Redeker, Wesley Bronkhorst en Django Wagner. Volgens Wielders kan Ribbens momenteel wel een steuntje in de rug gebruiken. ,,We moeten hem met z'n allen laten weten dat we aan hem denken.''

De zanger, bij het grote publiek bekend van hits als Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise, wordt op dit moment thuis door zijn 17 jaar jongere vrouw Cea verpleegd. In 2009 kreeg Ribbens longkanker, vorig jaar werd de ziekte opnieuw bij hem vastgesteld. Nadat hij weer wat was opgekrabbeld, moest hij in februari dit jaar toch weer naar ziekenhuis met een longontsteking, een darminfectie, uitdrogingsverschijnselen en extreme ademnood.

Positief

Arie Ribbens werd, zo vertelde zijn vrouw toen aan deze site, in februari onwel. In het ziekenhuis werd vervolgens geconstateerd dat de zanger een maagdarmvirus onder de leden had. Daardoor was hij ongemerkt uitgedroogd geraakt. ,,Daar bovenop kreeg mijn man ook nog een beginnende longontsteking en bleek dat zijn nierfunctie niet optimaal is", aldus Cea, die elke dag van vroeg tot laat bij haar echtgenoot is.

Ribbens is volgens zijn vrouw erg zwak. ,,Hij moet overal – zoals naar de wc en wassen – mee worden geholpen en is al bij de minste of geringste inspanning totaal uitgeput." Hoewel de zanger zich behoorlijk belabberd voelt, blijf hij volgens Cea positief. ,,Arie is van nature een levenslustige, ijzersterke man die zich niet makkelijk klein laat krijgen. We blijven, ook onder deze barre omstandigheden, lachen. Ook al is het soms als een boer met kiespijn. Mijn man maakt ook nog geintjes trouwens. Zoals dat hij gezegend is met een veel jongere vrouw en dat hij dat iedereen kan aanraden.''

Arie een kaartje sturen? Dat kan naar het volgende adres:

Koninklijke Beuk bv

t.a.v. Arie Ribbens

Postbus 150

2200 AD Noordwijk