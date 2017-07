Bonnie slaat boos terug: Ik was helemaal niet dronken!

Bonnie St. Claire (67) heeft vol ongeloof gereageerd op het rondzingende gerucht dat ze afgelopen zaterdag stomdronken op een podium in het Brabantse Nuenen zou hebben gestaan. ,,Dat is niet waar. En ik heb het podium niet bestegen met rosé in mijn hand'', verzekert de Dokter Bernhard -vocaliste op Facebook .

De zangeres, zo benadrukt ze, is het zo langzamerhand spuugzat dat ze het middelpunt is van allerlei roddels waarin drankmisbruik of een alcoholprobleem de hoofdrol spelen. ,,Schijnbaar zal ik mijn leven lang dit soort dingen blijven horen en moet ik me daar bij neerleggen.'' Ze vindt het jammer dat amper wordt gesproken over haar optredens. ,,Dat doe ik regelmatig en dan gaat het dak eraf. Daar hoor je niemand over.''

In haar geschreven reactie geeft ze toe soms een glaasje rosé te nuttigen. ,,Zoals iedereen dat weleens doet. Alleen bij mij wordt alles onder een vergrootglas gelegd. En daar ben ik wel klaar mee inmiddels. Ik wil genieten van het leven. Ik ben 67 jaar en heb respect voor iedereen en laat iedereen in zijn of haar waarde.''

Kikker in de keel

De Telegraaf meldde vandaag dat Bonnie tijdens haar optreden op Roze Zaterdag in Nuenen amper op haar benen kon staan. ,,Ze had geluk dat er ter ondersteuning een microfoonstandaard stond'', stelde een bezoeker. ,,Haar optreden - met een glas rosé in de hand tegen de kikker in haar keel - was echt niet om aan te horen.''

Volgens Bonnie's manager Hans van de Eerenbeemt klopte er niets van dat verhaal. ,,Het is ronduit insinuerend en zelfs laster'', liet hij vanmorgen weten aan deze site. Gaby Scholder, VVD-raadslid aldaar, beaamt dat. Zij woonde het optreden van Bonnie bij. ,,Bonnie stond in Nuenen heel klein, kwetsbaar en zelfs breekbaar op het podium. Ik dacht nog: 'jij staat daar toch maar'. Ze zong niet vals maar had wel veel moeite om het geluid van het uitgelaten publiek te overstemmen. Daardoor kreeg ze een duidelijk hoorbaar kikkertje in haar keel.''

Volgens Scholder had Bonnie in geen geval drank bij zich. ,,Een foute lomperik uit het publiek reikte haar als fout geintje een glas rosé aan, maar dat werd gelijk door een beveiliger uit zijn handen geslagen. Naar mijn idee heeft ze het geen seconde aangeraakt. Maar ik heb niet alles kunnen zien. Daarvoor was het te druk.''

Regelmatige drinker