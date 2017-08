Bridget Maasland vindt de liefde bij 28-jarige Bram

,,Ik hou van hem en hij van mij", schreef Bridget gisteravond op Instagram bij een foto waarop ze haar blonde vriend een kus geeft. Gisteren deelde Maasland ook al een foto met Plattel, maar daar hield ze nog in het midden wat voor betekenis hij in haar leven had.



Haar collega's van RTL Boulevard, Luuk Ikink en Peter van der Vorst, wisten zelf nog niets van de nieuwe relatie van Maasland. Ook zij kwamen daar pas gisteren achter. ,,We hebben even gebeld en inderdaad, het is haar nieuwe vriend", zei Luuk Ikink, waarop Van Der Vorst reageerde: ,,Echt, dan zit ze hier wekenlang, zegt ze niks en gaat ze wel op vakantie met hem!"



Bridgets vorige relatie overleefde een vakantie niet. De blondine nam de veertien jaar jongere Fabio vorig jaar oktober mee naar het buitenland, maar daar bleek dat de liefde toch niet helemaal voor hen was weggelegd. ,,Op vakantie leer je elkaar goed kennen en het bleek toch niet zo'n goeie match", lichtte Bridget destijds toe.