Broederliefde lijmt jong en oud tijdens Concert at Sea

Het was niet het vocale trapezewerk van Anouk en ook niet de hitjukebox van UB40. Het was het optreden van het jonge Rotterdamse rapcollectief Broederliefde dat het publiek van Concert at Sea werkelijk verenigde.



Verrassend genoeg op het kleine podium van het festival geprogrammeerd, bleek de aanstekelijke energie van de vijf hiphopppers de lijm die alle leeftijden verbond. Een uitzonderlijke prestatie, want als er één Nederlands festival dat het predicaat ‘voor jong en oud’ met recht draagt, dan is het Concert at Sea. Het Zeeuwse festival waar de typering ‘een uitje voor het hele gezin’ werkelijk als aanprijzing geldt.



Je zag het aan het begin van de zaterdagavond gebeuren: de kinderen drongen al voor Broederliefdes opkomst naar voren, de ouders posteerden zich veilig op de achterste rijen van de uitdijende menigte. Uiteindelijk bleek niemand bestand tegen het jonge-honden-enthousiasme van de Broederliefde-mannen. Na Lowlands (vorig jaar augustus), Pinkpop (vorige maand) deinde ook op de Zeeuwse Brouwersdam op hun commando van links naar rechts en van boven naar beneden.



En dat was extra knap omdat het programma tot dan toe niet over had gehouden. Even eerder ging het optreden van UB40 zelfs aan complete routinematigheid ten onder. De Britse reggaegroep heeft een reservoir aan radiohits (Kingston Town, Can’t Help Falling in Love With You) om stinkend jaloers op te worden, maar is na het vertrek van zanger Ali Campbell een bloedeloos braderiegezelschap geworden. Muzikaal klopt de blanke reggae van de formatie nog steeds, maar vocaal en showmatig is UB40 diep gezonken. Duncan Campbells stem benadert op goede momenten die fijne trilling van zijn vlotte broer Ali. Maar helaas is Duncan dat enige lid van de familie dat belast is met de uitstraling van een loketbeambte.