Bruno Mars geeft miljoen aan slachtoffers watercrisis Flint

Mars maakt de opbrengst van zijn optreden over naar een hulporganisatie in de gemeente Flint in de staat Michigan. Daar brak drie jaar geleden een grote watercrisis uit. Het leidingwater raakte er ernstig verontreinigd met lood, nadat de gemeente vanwege kostenbesparingen had besloten het water voortaan uit de gelijknamige rivier de Flint te halen. Dat pakte verkeerd uit en duizenden mensen dronken nietsvermoedend vervuild water.



,,Wij Amerikanen moeten eensgezind zorgen dat dit nooit meer gebeurt in welke gemeenschap dan ook", aldus de 24K-zanger in een verklaring. De 31-jarige Mars staat met zijn wereldtournee tot en met 11 november op podia in de Verenigde Staten en Canada. Zijn nieuwste album 24K Magic behaalde recentelijk de status dubbel platinum.