Buitenland begint warm te lopen voor Whitney-stem Glennis Grace

Daarna werd haar performance opgepikt door de website ' I Love Old School Music '. ,,Zoals de meeste rijzende sterren heeft Grace een speciale gave en een fantastische stem. Maar er is één speciale reden waarom ze zoveel hoofden doet omdraaien. Fans van over de hele wereld zijn het erover eens dat Grace hen herinnert aan een legende", wordt geschreven. Glennis zelf is apetrots op haar potentiële doorbraak in het buitenland. De zangeres droomde er kennelijk al jaren van om het te gaan maken over de grens, zo blijkt uit een bericht dat ze op Facebook plaatste. ,,Blije ik en stiekem heel erg trots en verbaasd hoeveel er ineens gebeurt. Dit is mijn droom lieve mensen en als het alleen maar blijft bij dat mensen over de hele wereld praten over mijn stem dan heb ik nu alvast al zoveel gewonnen."

Soundmixshow

Het is overigens niet de eerste keer dat het in de voetsporen van Whitney treden Glennis - die in werkelijkheid Glenda Batta heet - succes oplevert. Sterker nog: het betekende zelfs haar doorbraak in Nederland. In 1994 vertolkte het nachtegaaltje het nummer One Moment In Time in de Soundmixshow en wist op die manier heel Nederland voor zich te winnen. Glennis won het programma en sindsdien is ze, na jaren keihard werken, niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Ze deed in 2005 mee met het Eurovisie Songfestival en in de jaren die daarop volgden leek haar carrière wat ingedut. In 2011 keerde ze terug in de spotlights toen ze het Volumia-nummer Afscheid coverde bij De Beste Zangers van Nederland. Haar versie werd in Nederland een megahit die ze nog altijd zingt.