BZV-boer Riks vraagt vriendin Nicole ten huwelijk

Op de site van Boer zoekt Vrouw vertelt Riks (40) hoe hij Nicole vroeg zijn echtgenote te worden. ,,Het aanzoek ging wel goed. Bij de beverdam in de achtertuin heb ik haar gevraagd. Gelukkig zei ze ‘ja natuurlijk’. Ze zag het al een beetje aankomen, maar op dat moment had ze het niet verwacht. Ik ben niet op één knie gegaan, maar heb het wel netjes gevraagd'', aldus Riks.



Zijn kinderen Owen en Olivia waren op dat moment niet thuis. Nicole en Riks namen de twee de volgende dag mee uit eten om het goede nieuws te vertellen. ,,Owen is super enthousiast. Olivia is er iets rustiger onder. Ze is onzeker over hoe het er uit gaat zien straks. Het is een spannende situatie natuurlijk. De rol van hun moeder moet niet overgenomen worden. Maar het komt wel goed, daar ben ik niet bang voor.''

Voor boer Riks uit Canada eindigde het Boer zoekt Vrouw Internationaal avontuur zonder vrouw. Hij bleek te weinig gevoel te hebben voor Marit uit Nederland. Tijdens hun citytrip zat Riks met zijn hoofd bij dorpsgenoot Nicole die hij voor de opnames leerde kennen. Hij verklaarde haar na de opnames gelijk de liefde en nam haar mee naar Nederland voor de BZV-reünie. De pittige tandartsassistente Marit zei later dat ze wist dat Nicole door het hoofd van Riks spookte. Riks leerde Nicole kennen toen ze eens vakantiewerk op zijn boerderij deed.



In september willen Riks en Nicole ook nog op huwelijksreis. De bestemming is volgens de melkveehouder een romantisch plekje in het noord van Amerika. ,,Onder Quebec, in de States, daar ergens'', laat hij doorschemeren. Nicole boekte het tripje. Riks: ,,Zo’n huisje middenin de natuur waar je mooi kunt hiken en rondkijken. Niet te veel mensen, we willen geen drukte. We hadden een paar ideeën, maar Nicole wilde dit altijd al doen. Het maakt mij niet zoveel uit waar we heengaan, als je maar bij elkaar bent.”