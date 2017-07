Cain (39) mag plots niet meer naar Tomorrowland

Een kwajongensstreek, zo noemt Cain Ransbottyn zijn actie waarvoor hij vorig jaar hardhandig en geboeid van het festivalterrein werd gegooid. ,,Toegegeven, ik had het niet mogen doen, maar het was een ludiek grapje. Ik had wat drank van de vip in een waterpistool gegoten om mijn vrienden te 'trakteren'", vertelt Cain aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Gewoon even de Robin Hood van Tomorrowland uithangen, meer was het niet. Elk jaar koop ik voor mezelf en mijn vrouw zo'n ticket waarbij alle drank is inbegrepen en je in een ruimte apart mag gaan feesten. Dat kost 500 euro, dus ik ben steevast een goeie klant."



Hoewel Cain het afdoet als een ‘klein voorvalletje’, ziet de politie dat anders. Alle 400.000 mensen die een ticket hebben gekocht voor het dancefestival zijn preventie gescreend. Bij mensen die ‘sporen van radicalisering’ vertonen zijn de tickets ingetrokken. ,,De kans dat ik een radicaliserende mens ben, lijkt me redelijk klein”, zegt Cain lachend. ,,De specifieke reden waarom ons de toegang de komende vijf jaar ontzegd wordt, krijgen we niet. Mijn vraag wordt genegeerd.”



Cain betreurt de beslissing, maar legt zich er voorlopig bij neer. ,,Het is hun feest, zij hebben het laatste woord. Ik ben dom geweest en moet op de blaren zitten. Ik begrijp dat ze moeten instaan voor de veiligheid en er geautomatiseerde systemen gebruikt worden bij die selectie. Er tegenin gaan lijkt me zinloos, maar het is spijtig dat ik de komende vijf jaar niet op een van de topfeestjes van ons land kan zijn. Alhoewel, wie weet dat ik er iets meer incognito toch bij ben", besluit Cain geheimzinnig.