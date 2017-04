Caitlyn Jenner: Afstand tot Kardashians wordt steeds groter

,,Met sommige van mijn kinderen ben ik nog erg close'', zegt de realityster en voormalig olympisch kampioen. ',,Bij de anderen is de afstand wat groter, geef ik eerlijk toe. Ik vraag me af of dat komt door mijn transitie of hebben ze zo'n druk leven dat ze me niet meer altijd bellen?"



Jenner voegt eraan toe dat ze vaak het initiatief neemt voor contact met de familie Kardashian-Jenner. ,,Niemand belt zoveel als ik. Uiteraard bellen de Jenners wat vaker, maar ze hebben elk hun eigen leven'', zegt ze over haar dochters Kylie en Kendall en stiefkinderen Kourtney, Kim, Khloé en Rob.



In april 2015 onthulde Bruce Jenner in het tijdschrift Vanity Fair dat hij voortaan door het leven zal gaan als vrouw. Caitlyn schrijft momenteel haar memoires in The Secrets of My Life. Haar ex-vrouw Kris Jenner reageerde deze week boos op uitgelekte passages.