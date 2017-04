Caravanverkoper Jos gaat er met 925.000 euro vandoor in Miljoenenjacht

VIDEOBREDA - Jos uit Breda is de gelukkige winnaar van 925.000 euro in de spelshow Postcode Loterij Miljoenenjacht die zondagavond werd uitgezonden. Nadat Jos 499 kandidaten wist weg te spelen, sleepte hij het gigantische bedrag in de wacht tijdens het zogenoemde Gouden Koffer Spel.

Caravanverkoper Jos ging voorbereid de show in. Aan de desk met Linda de Mol haalde hij uit zijn broekzak een briefje: "Ik heb een lijstje bij me met koffernummers, op volgorde waarop ik ze ga openen. En vorige week werd ik wakker met nummer 14 in gedachte, daarom speel ik met koffer 14."

Neef Marcel, die mee was met Jos, dacht onderweg naar de studio al zeker te weten dat zijn oom de finale ging bereiken.

Australië

Nadat Jos het bod van 925.000 euro van de bank accepteerde, weet hij daar wel raad mee. "Wat een geluk! Ik ga mijn vrouw zo bellen. Ze gelooft het vast niet, die denkt dat ik haar voor de gek houd. Ik ga in ieder geval met Marcel een mooie reis maken naar Australië en Nieuw-Zeeland én ik koop een nieuwe caravan."

Jos stopte precies op het goede moment. Wanneer hij volgens zijn lijstje was doorgespeeld, had hij de 2 duurste koffers geopend van 2 miljoen euro en 5 miljoen euro. In de koffer waarmee hij speelde, koffernummer 14, zat 10 euro.

Leuke dingen

In een filmpje dat door de Postcode Loterij op Facebook werd geplaatst, is te zien hoe de geluksvogel met zijn vrouw belt. "Jee, het is echt... Nou zeg!", reageert ze emotioneel. "Ja, dan gaan we leuke dingen doen hè", antwoordt Jos met tranen in zijn ogen.

De laatste keer dat een winnaar de studio verliet met zo’n bedrag, is 7 jaar geleden. In 2010 won Connie uit Hank, ook uit Noord-Brabant, een bedrag van 1 miljoen euro.

Volledig scherm Jos belt zijn vrouw, die emotioneel reageert op de prijs © RTL