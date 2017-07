Carice schittert in roze en Everon is intens verdrietig

Zoveelste selfie van Carice

Carice van Houten is haar Amerikaanse styliste Rachel Bakewell voor de roze trenchcoat die ze vandaag in haar handen kreeg gedrukt. Neerlands trots in Hollywood vat het toepasselijk samen: 'Trenched in pink'.

Trenched in pink. Thank you @tibi @rachelbakewell !! 🕵🏻‍♀️🎀🌸👛🐽👄💕 Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2017 om 11:04 PDT

Froukje aan het meer

Froukje de Both geniet van het Italiaanse 'dolce vita' aan het Gardameer. Vriendlief Niek regelde een barbecuetje, vlak aan het water.

#Bbq aan het Gardameer ✨👌🏻💙#dolcevita Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2017 om 12:53 PDT

Everon moet nicht missen

Acteur Everon Jackson Hooi rouwt op zijn vakantieadres om zijn nicht die onlangs is overleden. Met een selfie eert hij haar. 'I will always love you'.

Kan niet geloven dat je niet meer bij ons bent. Ik ben intens verdrietig! Je hebt zoveel voor mij betekend. #rustzacht mn lieve #nicht #iwillalwaysloveyou Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2017 om 2:17 PDT

Zoey gaat voor naturel

Niet iedereen durft make-uploos op de foto, maar Miss Netherlands 2016 Zoey Ivory heeft daar geen enkel probleem mee. Zoey is op vakantie in Spanje en ze vindt het heerlijk om er zo naturel mogelijk bij te lopen. 'Wow! Ik heb aangifte gedaan: je steelt mijn hart', slijmt een van haar fans.

☀️ Good morning ☀️ #nomakeupface #natureliswelzolekker Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2017 om 3:03 PDT

Jim test het licht

Valt het licht goed of is de foto te donker? Jim Bakkum testte dat vanochtend even. En zo te zien waren er geen problemen met de lichtinval, want de acteur deelt een kiekje waarop hij serieus - en opvallend: met een flinke bos krullen - de camera in kijkt. De hartjesogen van zijn vrouwelijke fans blijven binnenstromen.

Light check ✔️😜 Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2017 om 3:56 PDT

Mama Kim is trots

Kim Kötter kan het nauwelijks geloven. Haar kleine Muck loopt! Het ventje deed al eerder een poging, maar hield dat al snel voor gezien. Vandaag hoopt Kim op een doorbraak. 'Het zat er al aan maanden aan te komen, nu door!', schrijft ze dolenthousiast bij een filmpje waarin Muck lachend in de armen van zijn moeder wandelt.

Vakantiekusje van Sylvie

Sylvie Meis geniet volop van de tropische temperaturen op de Balearen, een eilandengroep in de Middellandse zee. De blondine flaneert in een rode bikini en stuurt haar fans vanaf haar vakantieadres een aantal digitale kusjes. In een filmpje dat ze bij haar Snapchat Story plaatste wiegt ze met haar heupen. Zo te zien vermaakt de presentatrice zich dus prima.

💋Sending you all summer holiday kisses 💋🌞 #withlove #summer #happy @serenagoldenbaum Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2017 om 2:07 PDT

Papadag voor Bas

Wat doe je als vader als je een dag met je dochters hebt in Marbella? Juist, naar de beautysalon. Bas Smit, de man van Nicolette van Dam, nam zijn twee meisjes mee voor een paar uurtjes verwennerij. 'Dit kan alleen in Marbella...', reageert een fan die er de humor wel van inziet.

Papa-dag dus lekker naar de kids beautysalon 😂💅💄💆 Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2017 om 2:18 PDT

Het billenkiekje van Fajah

Ze doet het weer: Fajah Lourens is op vakantie en een (dubbelzijdige) foto in bikini kan natuurlijk niet uitblijven. De killerbodyfanate kan rekenen op veel mannelijke aandacht. 'Wát een lijf!' en 'Deze foto is helemaal goedgekeurd...', zijn enkele flirterige reacties.

VAKANTIE... Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2017 om 3:57 PDT

Doutzen en haar modellen

Zwoele blikken en schone dames: Doutzen is op de gevoelige plaat vastgelegd met een aantal van haar vrouwelijke collega's. Op het kiekje zijn onder andere topmodellen Bella Hadid en Cara Delevingne te zien. 'Queens!', luidt een van de complimenten.

📸 Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2017 om 0:56 PDT

Glennis heeft de tijd van haar leven

Ze bestookt haar fans met filmpjes bij haar Instagram Story en ook foto's blijven niet uit. Glennis Grace viert vakantie op partyeiland Ibiza. En óf ze daar feest: in een van de filmpjes laat de zangeres een fles bubbels ontkurken. Naar eigen zeggen heeft de diva de tijd van haar leven op haar zonnige bestemming.