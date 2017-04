Cast van musical The Full Monty compleet

The Full Monty is gebaseerd op de gelijknamige Britse film over een groep werkloze arbeiders die besluit te gaan strippen om geld te verdienen. ,,Het is een tijdloos, hilarisch en ook ontroerend verhaal, geschreven door Terrence McNally'', zegt creatief producent Hans Cornelissen.

De voorstelling was in 2009 al in Nederland te zien, toen met Charly Luske, Zjon Smaal en Ellen Evers in de hoofdrollen. Cornelissen: "In 2009 waren de recensenten en het publiek laaiend enthousiast. Zo vond men het schaamteloos grappig en een lust voor alle zintuigen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de huidige cast