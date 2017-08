Chantal Janzen propt zich in Amstel Hotel vol met exclusieve patisserie

videoMusicalster en presentatrice Chantal Janzen is in het chique Amstel Hotel in Amsterdam een dagje gaan meelopen met het personeel. De 38-jarige alleskunner liet de werkdag voor haar website vastleggen en de beelden van haar met gortdroge opmerkingen doorspekte gezwoeg tussen de sterrensuites zijn ronduit hilarisch.

Volledig scherm © &C Volledig scherm © &C Janzen meldt zich in alle vroegte bij de welkomstbalie, wordt gelijk door een hulpvaardig personeelslid in een koket uniformpje gehesen en doorgestuurd naar de afdeling waar roomservice-specialiteiten worden bereid. Kennelijk had Chantal het ontbijt overgeslagen want terwijl een kok lekkernijen bereidt, laat de ster haar oog direct vallen op een stapel nog warme croissants. Normaal gesproken is het voor werknemers verboden tijdens werktijd te eten, maar de actrice lukt het toch om zo'n vet ochtendbroodje naar binnen te proppen.



,,Ik ga heel dik worden vandaag en alleen maar eten'', kondigt Chantal met een knipoog aan. ,,Patisserie en high tea...ik schuif het allemaal zo naar binnen.'' Na haar korte avontuur in de keuken wisselt een nog steeds positieve Janzen van outfit. De blondine - gekleed in een strak mantelpakje - krijgt een hoge hoed op haar hoofd geduwd. En met die kleding moet ze buiten bij de entreetrap gasten verwelkomen en de boel schoonhouden met een bladblazer. Leuk klusje buiten: het opwrijven van de koperen trapleuningen. En dat doet ze natuurlijk op ietwat erotische wijze.



En daarna krijgt ze ook nog de fijne kneepjes van het keurige serveervak bijgebracht door een zo te horen best strenge 'lerares'. Tijdens het inschenken van de thee blijkt dat Chantal - 'ik heb eigenlijk nooit 'gewerkt' en alleen gedanst, gezongen, gesprongen en geacteerd' - dat 'vak' nog lang niet beheerst. Terwijl ze de thee serveert kijkt een overbezorgd personeelslid bijna wanhopig toe. ,,Niet de knop van het dekseltje vasthouden en zeker niet druppelen.''

Sneer

Aan het einde van de ogenschijnlijk enerverende werkdag - een onderdeel overigens van de reportagereeks Chantal Komt Werken die ook op haar eigen web- en videoplatform &C te zien is - wordt Janzens inzet nog even kort en bondig geëvalueerd. Conclusie van een uiterst kritische werknemer: Chantal Janzen is geschikter als gast dan als Amstel-personeelslid. Janzen reageert gelaten: ,,Dat lijkt me inderdaad een beter idee.''

&C werd in maart dit jaar feestelijk gelanceerd. Het gaat behalve om een maandelijks tijdschrift vooral om een mediaplatform voor vrouwen tussen - grofweg - 18 en 49 jaar. De eerste reacties op &C zijn positief, zo liet de initiatiefneemster onlangs weten. ,,Gelukkig. Al gaat het ongetwijfeld gebeuren dat iemand het niks vindt. Bij &C voel ik die meningen iets sterker. Een format van een tv-programma kan niet goed zijn, een musical kan matig geschreven zijn - dan vind ik het ook heel erg als het niet goed ontvangen wordt, maar nu heb ik het helemaal zelf bedacht. Dat was ook wat ik graag wilde: iets maken wat helemaal vanuit mezelf komt. Klein detail: ik heb totaal geen ervaring met bladen maken. Het moet allemaal maar goed gaan.''

Inspirerend

Ze wilde al langere tijd een eigen blad en platform. ,,Ik wil graag laten zien wat mij bezighoudt, wat mij inspireert en raakt. Ik ben al mijn hele leven verliefd op print. Ik had best vaak ideeën voor tijdschriften, maar dacht er nooit aan het om zelf te doen, omdat het mijn vak niet is. Met het platform komt er ruimte voor die ideeën. Als ik bij RTL 4 een ideetje roep, gaan we er over praten, maar voordat het velletje papier een programma is geworden, ben je, zelfs bij de commerciële omroep, jaren verder. Ik vind het leuk dat het met &C sneller kan'', aldus Chantal die, toen ze had besloten met &C te beginnen, Linda de Mol om advies vroeg. ,,Zij was een van de eersten die ik het verteld heb; ook gezien onze band. Ik blijf haar inspirerend vinden.''