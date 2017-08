Chris Brown lucht zijn hart over slaan ex-vriendin Rihanna

De relatie tussen Chris en Rihanna zat op dat moment al in een diep dal doordat de zanger had opgebiecht dat hij was vreemdgegaan. Op 8 februari 2009 liep de ruzie uit de hand in de auto toen de twee een feestje hadden bezocht. In de auto zou Rihanna Chris' mobieltje hebben gepakt en enkele berichten hebben gelezen die niet voor haar ogen bestemd waren. ,,Ik weet nog dat ze me probeerde te slaan, maar toen gaf ik haar een klap. Ik sloeg haar met gebalde vuist", aldus Chris. ,,Haar lip scheurde open. Toen ik het zag, was ik in shock. Ik dacht: fuck, waarom heb ik haar geslagen."