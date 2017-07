Clouseau voegt Carré toe aan jubileumtournee

Clouseau komt op 26 februari naar Carré in Amsterdam. Het optreden is een van de extra concerten die zijn toegevoegd aan de uitverkochte theatertournee door België en Nederland, waarmee Koen en Kris Wauters het 30-jarig bestaan van de band vieren.

De tournee begint in oktober in Vlaanderen en zou aanvankelijk op 1 maart 2018 eindigen in het Muziekgebouw in Eindhoven. Clouseau maakte vandaag bekend de tournee te verlengen tot en met zondag 18 maart. Naast Carré in Amsterdam zijn er ook concerten in Oostende, Brussel en Antwerpen aan de tournee toegevoegd.

Clouseau staat zondag 12 november in een uitverkocht Theater Heerlen en ook Tivoli in Utrecht en het Chassé Theater in Breda zijn uitverkocht. Koen en Kris Wauters geven de concerten in een kleine bezetting. Tussendoor vertellen de idolen van weleer anekdotes en verhalen over de ontstaansgeschiedenis van hun nummers.